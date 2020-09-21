’سري وشخصي’.. هيئة الحشد ’تصطاد’ العشرات من ’مزدوجي الرواتب’ (وثيقة)

2020/09/21 | 10:03 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوقفت هيئة الحشد الشعبي، الاثنين، رواتب 154 منتسباً، عقب تقاطع بياناتهم مع بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. وقالت الهيئة في وثيقة حصل عليها "ناس"، (21 أيلول 2020)، إنه "لمقتضيات المصلحة العامة وحفاظا على المال العام، تمت مقاطعة اسماء مقاتلي الهيئة مع قاعدة بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية/دائرة الرعاية الاجتماعية، وتمت مطابقة أسماء 154 من منسوبي مديرية المدفعية التابعة للهيئة، وتم إيقاف رواتبهم لحين استرجاع الرواتب المستلمة من الدائرة أعلاه".

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