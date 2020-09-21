الحشد الشعبي يوقف رواتب 154 منتسباً بعد تقاطعها مع بيانات وزارة العمل

2020/09/21 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيئة الحشد الشعبي يوقف رواتب 154 منتسباً عقب تقاطع بياناتهم مع بيانات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

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