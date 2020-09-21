ليبيا تتظافر مع كورونا لخفض أسعار النفط عالميًا

2020/09/21 | 10:33 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

انخفضت أسعار النفط، يوم الاثنين، بالعودة المحتملة لإنتاج النفط في ليبيا واستمرار ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما الغت المكاسب التي توجت بعد استهداف عاصفة مدارية وقف بعض الإنتاج في منطقة خليج المكسيك بالولايات المتحدة.

وانخفض خام برنت 20 سنتا أو 0.46 بالمئة إلى 42.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 6 بتوقيت جرينتش وانخفض أيضاً الخام الأمريكي 16 سنتات إلى 42.16 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا محلل السوق الأول في OANDA: “من الصعب أن تكون متحمسًا للارتفاع في الطلب على النفط الخام لأن الفيروس يتزايد في فرنسا وإسبانيا والمملكة المتحدة ، إلى جانب المخاوف من أن الولايات المتحدة تبدو مستعدة لدورة أخرى على الأقل في الخريف والشتاء”.

كما أن عودة ظهور حالات الإصابة بالفيروسات على مستوى العالم يعمل بمثابة كابح للطلب الخام، حيث تم الإبلاغ عن إصابة أكثر من 30.78 مليون شخص بفيروس كورونا الجديد على مستوى العالم وتوفي 954843 شخصًا .

وفي أماكن أخرى، رفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة بشأن ما تعتبره موانئ ومنشآت نفطية آمنة يوم السبت لكنها قالت إن الإجراء سيظل ساريًا بالنسبة للمنشآت التي يبقى فيها مقاتلون.

وحققت اسعار النفط قبل اغلاقها يوم السبت بعد ان اعلنت شركة Royal Dutch Shell Plc ، إنها أوقفت بعض إنتاج النفط وبدأت في إجلاء العمال من منصة أمريكية في خليج المكسيك على اثر قدوم العاصفة الاستوائية بيتا مما ادى الى تحقيق مكاسب في اسعار النفط وصلت الى اكثر من 10% لخام برنت و8% لخام برنت الا انه يبقى حالة العرض اكبر من الطلب وسط ضعف الاقتصاد العالمي.

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