الأمن الوطني يلقي القبض على ثلاثة إرهابيين على الشريط الحدودي مع سوريا

2020/09/21 | 10:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد-واع

تمكن جهاز الأمن الوطني من إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين على الشريط الحدودي مع سوريا،

وذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان لها تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) ، اليوم الاثنين ، أنه" بناءً على معلومات استخبارية استباقية شرع فريق استخباري ميداني بالتقرب مِن الشريط الحدودي مع سوريا ونصبت كمائن خاصة في الاتجاهات المرجح يتم اختراق الحدود منها باتجاه العمق العراقي".

واضاف، أن" القوة تمكنت مِن إلقاء القبض على ثلاثة إرهابيين :أحدهم سوري الجنسية ( مسؤول كفالات عناصر داعش ) والاثنان الآخران ينتميان الى ما يسمى ديوان الجند التابع للعصابات التكفيرية " مبيناً، أن" بعد التحقيقات الأولية اعترفوا أنهم شاركوا في أغلب المعارك ضد القوات العراقية".

وتابع ،أنه" جرى تدوين أقوال الإرهابيينَ أصوليًا واعترفوا بأن دخولهم العراق كان بمهمة تشكيل مفارز عسكرية جديدة لتنفيذ عمليات إرهابية وقد تمت إحالتهم جميعاً إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ".

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