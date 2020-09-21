الكاظمي في باريس الشهر المقبل في مستهل جولة أوروبية لبحث عدة قضايا

2020/09/21 | 10:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يزور رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، العاصمة الفرنسية باريس، منتصف الشهر المقبل، في إطار جولة أوروبية، لبحث عدة قضايا سياسية وأمنية.ونقلت جريدة الصباح الرسمية عن وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، قوله إنه “سيكون من بين المواضيع … Readmore

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