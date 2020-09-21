السيد عمار الحكيم يجدد التأكيد على ضرورة تمرير قانون الناجيات من داعش وتوسعته

2020/09/21 | 10:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} جدد رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، التأكيد على ضرورة تمرير قانون الناجيات من داعش وتوسعته.

وقال السيد الحكيم في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه: "اسمتعنا خلال استقبالنا عددا من الناجيات من قبضة عصابات داعش الارهابية من التركمانيات والايزيديات والشبك الى قصص مروعة مما تعرضن له على يد تلك العصابات ، وجددنا ما ذُكر في المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بخصوص تحويل هذه المعاناة الى قضية رأي عام دولية".

واضاف السيد الحكيم: "قلنا بأهمية مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة للتعريف بهذه المعاناة على المستوى الوطني وتبني الحكومة لمخرجات المؤتمر ودعونا الى تشكيل لجان لمتابعة توصياته الختامية".

وتابع: "فيما شددنا على ضرورة تحويل الألم والمعاناة الى رافد للتقدم والبناء وعلى ضرورة تمرير قانون الناجيات من داعش وتوسعته ليشمل كل الناجيات العراقيات بكل مكوناتهن فقضيتهن قضية جرح في الوجدان عندما يباع ابناء البلد في سوق النخاسة" .

واعلن السيد الحكيم تعهده "بمتابعة الملف مع الجهات الحكومية والسعي لمعالجة الحالات الطارئة والمستعجلة كقضايا العلاج وغيرها".

Mohameed

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