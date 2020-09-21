922 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا

2020/09/21 | 10:38 - المصدر: الفرات نيوز

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{دولية: الفرات نيوز} أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الإثنين تسجيل 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع العدد الإجمالي المسجل في البلاد منذ ظهور الوباء إلى 272337.





وفي المقابل لم تسجل ألمانيا أي وفيات جديدة ليظل العدد ثابتاً عند 9386.

Mohameed

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