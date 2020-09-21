حجر مدافع نادي الشرطة كرار محمد للاشتباه باصابته بفيروس كورونا

2020/09/21 | 10:38 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اعلن نادي الشرطة الرياضي، حجر مدافع فريقه الكروي كرار محمد، للاشتباه باصابته بفيروس كورونا.وذكر النادي في بيان مقتضب انه “تم حجر لاعب الشرطة كرار محمد احترازياً لشكوك باصابته بفايروس كورونا”.واضاف النادي انه “سيتم اعادة فحص اللاعب للتأكد من حالته الصحية”.وتعادل الشرطة اليوم امام استقلال طهران بهدف لمثله في دوري […]

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