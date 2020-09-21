2020/09/21 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي يقول أهل العلم والمعرفة : (كيف ما تكون الدولة يكون الشعب) وهذا يعني أن سلوك الدولة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً يكون انعكاسه سلباً أو إيجابياً على الشعب يصبح في فوضى أو استقرار وبما أن رئيس الوزراء يعتبر العقل المرشد لمسيرة الدولة سلباً أو إيجابياً وبما أن الشعب مصدر السلطات والدولة تعتبر مؤسسة خدمية للشعب يجب أن يكون رئيس الوزراء من اختيار الشعب عن طريق الانتخابات وليس من الأكثرية النيابية لأن ا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدستور واختيار رئيس الوزراء ومصلحة الشعب - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدستور واختيار رئيس الوزراء ومصلحة الشعب - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).