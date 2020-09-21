ارتفاع اسعار الذهب عالمياً بسبب ضعف الدولار

2020/09/21 | 10:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أسعار الذهب الاثنين، مدعومة بضعف الدولار في حين يتطلع المستثمرون إلى كلمات لصناع السياسات في الفدرالي الأميركي هذا الاسبوع من أجل استقاء المزيد بشأن نهج البنك المركزي حيال التضخم.هذا وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.2% إلى 1952.59 دولار … Readmore

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