العمل تضع آلية لاصدار بطاقات (الماستر كارد) للمستفيدين من ذوي الاعاقة

2020/09/21 | 10:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، عن وضع آلية جديدة لاصدار بطاقات (الماستر كارد) للمستفيدين من ذوي الاعاقة.وقال رئيس هيئة ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة بالوزارة عصام عبد اللطيف التميمي في تصريح اوردته صحيفة “الصباح “واطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين، ان “الالية ستكون بحسب اختيار المستفيد للمصرف الذي يروم الانتماء له، داعيا المواطنين […]

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