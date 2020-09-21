القوات العراقية تعتقل ثلاثة ارهابيين ينتمون لداعش على الحدود مع سوريا

2020/09/21 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت الأجهزة الأمنية، اليوم الاثنين، ثلاثة "إرهابيين" ينتمون لتنظيم "داعش" الارهابي على الشريط الحدودي مع سوريا، اعترفوا بالمشاركة في أغلب المعارك ...

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