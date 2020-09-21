مصرف الرافدين العراقي يسترد أموالا من المتلكئين

2020/09/21 | 10:49 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين في العراق، اليوم الاثنين، استرداد أكثر من 500 مليون دينار من المتلكئين خلال شهر آب الماضي....

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