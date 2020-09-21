عثمان : الكاظمي يحتاج لـ مساندة المرجعية والشعب في ملف مكافحة الفساد

2020/09/21 | 10:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /- اكد السياسي الكردي المستقل محمود عثمان ، ان خطوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة عليا لفتح ملفات الفساد الكبرى تحتاج الى مساندة الشعب والمرجعية الدينية والاستمرار بها.وقال عثمان في تصريح صحفي تابعته “المستقلة” اليوم الاثنين ، ان اللجنة لا تستطيع فتح ملفات الفساد الكبرى الان ولكن يجب ان تعمل تدريجيا بفتح […]

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