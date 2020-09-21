مصرف الرشيد يقررشمول كافة ضباط وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني بالسلف والقروض

2020/09/21 | 10:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / قرر مصرف الرشيد اليوم الاثنين شمول كافة ضباط وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني من غبر الموطنة رواتبهم بالسلف الممنوحة للموظفين.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف : ان هذا القرار جاء لدورهم البطولي والتضحيه على ان توثق السلفة بكفيل مدني او ضابط من نفس الوزارة./انتهى8

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