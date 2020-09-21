عضو بالصحة النيابية لـ/نينا/: التعايش مع كورونا بظل عدم الالتزام بالشروط الوقائية انتحار.. وسيؤدي لانهيار الاصابات

2020/09/21 | 10:50 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد عضو لجنة الصحة النيابية غايب العمري، ان التعايش مع كورونا بظل عدم الالتزام بالشروط الوقائية هو انتحار ويؤدي لانهيار عدد الاصابات.وقال العمري في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان "موضوع الحظر الكلي او الجزئي وكذلك اغلاق بعض المقرات والمطاعم والمولات في ظل كورونا اصبح ليس ضروريا، لكون الحظر الذي طبق سابقا هو حظر امني لا حظر صحي واكدنا على ذلك".واضاف "ممكن ان يكون هناك تعايش مع كورونا لكن هذا التعايش مشروطا بالالتزام بالاجراءات الوقائية وعلى راسها التابع الجسدي ومنع التجمعات والالتزام بالوقاية سواء الكمامات وغيرها من المعقمات"، لافتا الى انه "بات من الضروري ان يكون هناك تعايش مشروط، لكن ان يكون تعايش بعيد عن الالتزام بالاجراءات الوقائية فهذا انتحار وسوف يؤدي الى انهيار من حيث عدد الاصابات".وتابع ان "اعادة فتح المطاعم اصبح ضرورة ملحة لكون اصبح هناك تعطيل كبير في المجالات والقطاعات الموجودة في البلد، ووصلنا الى مرحلة ضرورة العودة الى الحياة الطبيعية"، مشيرا الى ان "هناك زيادة في الوعي الصحي بالشارع العراقي، ومتى ماكان هناك وعي صحي يقابله نقصان بعدد الاصابات"./انتهى10

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