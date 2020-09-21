"خطوة تحقق هدف أردوغان".. ألمانيا تطلب من اليونان سحب "جيش بحر إيجة"

2020/09/21 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة "إستيا" اليونانية أن ألمانيا طلبت من اليونان نزع السلاح من جزرها القريبة من تركيا، فيما تستعد كل من أنقرة وأثينا لاستئناف محادثات بشأن مطالبات كل منهما في البحر المتوسط، في وقت قريب.

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