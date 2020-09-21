2020/09/21 | 10:55 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد رئيس لجنة الهجرة والمهجرين النيابية رعد الدهلكي ،الاحد، بان المليشيات المسلحة تمنع عودة النسبة الاكبر من النازحين لديارهم ،لافتا الى ان الخلافات العشائرية حجة لسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق النزوح .وقال الدهلكي في حوار لـبرنامج “ابعاد اخرى” تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “المليشيات تمنع عودة النسبة الاكبر من […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الدهلكي : المليشيات المسلحة تمنع عودة النسبة الاكبر من النازحين لديارهم المركز الخبري الوطني.

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