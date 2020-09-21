الرشيد يقرر شمول ضباط الدفاع والداخلية من غير الموطنة رواتبهم بالسلف والقروض

2020/09/21 | 10:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مصرف الرشيد، اليوم الاثنين، شمول كافة ضباط وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني من غبر الموطنة رواتبهم بالسلفة الممنوحة للموظفين.

وذكر المصرف في بيان انه “تقرر شمول كافة ضباط وزارة الدفاع والداخلية والامن الوطني من غبر الموطنة رواتبهم بالسلفة الممنوحة للموظفين”.

واوضح ان “هذا القرار جاء لدورهم البطولي والتضحية على ان توثق السلفة بكفيل مدني او ضابط من نفس الوزارة”.

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