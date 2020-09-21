إنجاز 200 وحدة سكنية في سهل نينوى

2020/09/21 | 10:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..أعلنت محافظة نينوى، الاثنين، عن تشييد 200 وحدة سكنية في سهل نينوى.وقال محافظ نينوى نجم الجبوري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “الملاكات الهندسية المختصة ضمن بلديات نينوى وبالتعاون مع شركتين من القطاع الخاص، اتمت تشييد 200 وحدة سكنية بمساحة 200 متر مربع لكل منها، لسكان قضاء الحمدانية في سهل نينوى”.وأضاف الجبوري، أنه “سيتم تشييد عدد اخر منها في قضاء تلكيف وناحية القوش لحل ازمة السكن ضمنها”.



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