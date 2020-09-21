مدفعية الحشد الشعبي تدك اوكار داعش جنوب الموصل

2020/09/21 | 10:59 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

دكت مدفعية الحشد الشعبي، الإثنين، أوكار “ داعش” في جزيرة كنعوص جنوب الموصل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن أن “مدفعية الحشد الشعبي دكت صباح اليوم، اوكار “ داعش” في جزيرة كنعوص جنوب الموصل”.

وأضاف البيان، أن “القصف أسفر عن وقوع إصابات مباشرة ودقيقة في صفوف العدو”.

و نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، صباح اليوم الإثنين، عملية أمنية لتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل.



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