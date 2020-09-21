مسلحون يقتلون امرأة داخل منزلها شمال بغداد

2020/09/21 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بمقتل امرأة على يد مسلحين اقتحموا منزلها شمال العاصمة بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسلحيين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش اقتحموا منزلاً ضمن مشروع اليابس في قضاء الطارمية، وقتلوا ربة المنزل بعدة إطلاقات نارية، ولاذوا بالفرار إلى جهة مجهولة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل جثة القتيلة إلى دائرة الطب العدلي".





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