الزراعة النيابية: ننتظر قانوناً يدعم الإنتاج المحلي ويشغِّل العاطلين

2020/09/21 | 11:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد – واع – محمد الطالبي

أكدت لجنة الزراعة النيابية، انها تنتظر قانوناً من الحكومة يوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين والخريجين.

وقال عضو اللجنة النائب علي البديري لوكالة الانباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين: إن "هناك قانوناً ننتظر ارساله من قبل الحكومة الى البرلمان يوفر فرص عمل كبيرة للعاطلين والخريجين"، مبيناً، ان "القانون يخص المتفرغين الزراعيين وخريجي كليات ومعاهد واعداديات الزراعة والطب البيطري".

واضاف، ان "تشريع هذا القانون سيوفر درجات شاغرة وسيتم من خلالها تحقيق هدفين :الاول تشغيل الايدي العاملة، والثاني زيادة الانتاج المحلي الزراعي بمختلف المنتوجات، لافتاً الى ان هناك قانوناً آخر مهماً يخص ايجار الاراضي الزراعية".

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