2020/09/21 | 11:05 - المصدر: عين العراق

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الامن

الأثنين 21 سبتمبر 2020 | 11:02 صباحاً | عدد القراءات : 6

إجرام بغداد تعلن حصيلة ممارساتها الأمنية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الاثنين، حصيلة ممارساتها الامنية خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وبينت المديرية في بيان، أن "مفارز مكتبي مكافحة إجرام الكرادة والبياع القت القبض على متهمين اثنين بقضايا القتل والخطف، فيما القت مفارز مكاتب مكافحة اجرام باب الشيخ والغزالية القبض على متهمين اثنين بقضايا السرقة، في وقت تمكنت مفارز مكاتب مكافحة الاجرام في مناطق الاعظمية وحسينية المعامل والكرامة والحبيبية والقدس والحرية والنهروان من القاء القبض على سبعة متهمين لقيامهم بسرقة دراجات نارية".

وأضاف البيان، أن "مفارز مكافحة الإجرام في الشعب و حسينية المعامل والمدائن والكاظمية والمحمودية وحي العامل والتاجي، القت القبض على عدد من المتهمين بقضايا السرقة والتزوير، فضلا عن القاء القبض على متهمين أثنين لقيامهم بتسليب وتهريب العجلات وتزوير المنفيس ضمن مكاتب مكافحة إجرام المنصور وبغداد الجديدة"

وتابع، أن "مفارز المكافحة ضبطت 4 عجلات، والقت القبض على حائزيهما لوجود إشارة عليها ضمن مكاتب مكافحة سرقة سيارات الكرخ والرصافة

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