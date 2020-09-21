2020/09/21 | 11:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أفادت خلية الإعلام الأمني، الاثنين، بإحباط محاولة لاختراق الحدود العراقية السورية.وذكرت الخلية، في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أن “قوات جهاز الأمن الوطني تواصل في تميزها وادائها النوعي، وهذه المرة الى غربي نينوى حيث الحدود السورية العراقية وبناءً على معلومات إستخبارية إستباقية، شرع فريق استخباري ميداني بالتقرب مِن […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص العراق يحبط محاولة لاختراق حدوده مع سوريا المركز الخبري الوطني.

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