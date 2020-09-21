تحرير مخطوف والقبض على الخاطف في الزعفرانية

2020/09/21 | 11:09 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشرطة الاتحادية تحرر مخطوف وتلقي القبض على الخاطف جنوب شرقي بغداد

تمكنت قوة من الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية، من تحرير أحد المخطوفين في منطقة (الزعفرانية) جنوب شرقي العاصمة بغداد ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء الثالث ومفرزة من نجدة الزعفرانية، حيث تم القاء القبض على(ع_ع_س) منفذ عملية الخطف بعد ساعات قليلة من اختطافه لاحد الاشخاص، وقد جرى تسليم الطرفين الى جهة المختصة اصولياً لاكمال الاجراءات القانونية.

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