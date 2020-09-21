لبحث ملفين مهمين.. الكاظمي يعقد اليوم اجتماعاً مع القادة السياسيين

2020/09/21 | 11:09 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} يعقد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، اجتماعاً مع القادة السياسيين لبحث ملفين مهمين.





وقال مصدر مطلع لـ{الفرات نيوز} إن "الكاظمي سيعقد بعد ظهر اليوم اجتماعا مع القادة السياسيين لبحث بنود وجوانب الموازنة المالية لهذا العام قبل ارسالها الى مجلس النواب".

واضاف: "كما سيتم التباحث بشأن الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران من السنة المقبلة".

Mohameed

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