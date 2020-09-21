مقر فرقة العباس القتالية في الناصرية يتعرض للحرق ومتظاهرو الحبوبي يعلنون البراءة من الهجوم

2020/09/21 | 11:12 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت أجزاء من مقر فرقة العباس القتالية في الناصرية، مساء أمس الأحد، إلى حريق، فيما أعلن المتظاهرون براءتهم من الهجوم، في الوقت الذي تشهد محافظة ذي قار احتجاجات عارمة تنديداً باستهداف الناشطين.وقالت فرقة العباس القتالية : أن جزءاً من … Readmore

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