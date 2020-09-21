المالية النيابية: الحكومة طلبت اقتراض 27 ترليون دينار لموازنة العام الحالي

2020/09/21 | 11:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت اللجنة المالية النيابية عن أن موازنة الفين وعشرين المرتقب وصولها الى البرلمان، تحتوي على طلب الحكومة لقرض بقيمة سبعة وعشرين ترليون دينار.

وقالت اللجنة إن هذا الاقتراض الجديد، جاء نتيجة عدم وجود موارد كافية لتمويل الموازنة، مشيرة الى أن الحكومة ستقترض الأشهر المقبلة والسنة المقبلة إذا لم تعمل على إيجاد حلول كافية وتعمل على تعظيم مواردها.

وكان ممثل الحكومة في البرلمان قد صرح بأن مشروع قانون الموازنة سيرسل إلى مجلس النواب نهاية الأسبوع الحالي.

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