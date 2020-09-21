النهرين الإسلامي يعلن عن اطلاق قرض تمويل بمبلغ خمسة ملايين دينار

2020/09/21 | 11:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – أعلن مصرف النهرين الإسلامي،عن اطلاق تمويلَي “مرابحة الوديعة تحت الطلب” و”مرابحة الزواج” بمبلغ خمسة ملايين دينار.ونقلت صحيفة “الصباح” الرسمية في خبر اطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين، عن مصدر مسؤول في المصرف قوله، إن “تمويل “مرابحة الوديعة تحت الطلب” تضمن ان يكون الحد الأدنى للايداع 50 الف دينار، ولن يسمح له بزيادة […]

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