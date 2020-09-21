البيت الأبيض اعترض «مغلفاً ساماً» كان في طريقه إلى ترامب

2020/09/21 | 11:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأفادت وسائل إعلام أمريكية أن السلطات اعترضت مغلّفا موجّها إلى الرئيس دونالد ترامب يحتوي على مادة تم تحديدها على انها سم الريسين.وتم اكتشاف الرسالة بداية الأسبوع لكنها لم تصل إلى البيت الابيض، وفق صحيفة «نيويورك تايمز» وشبكة «سي ان ان».وذكرت التايمز أن هناك اعتقادا بأن المغلّف قد أُرسل بواسطة البريد من كندا.ويتم فحص البريد الموجّه إلى البيت الأبيض وفرزه أولا في منشآت خارج واشنطن.وأشارت شبكة «سي ان ان» إلى أنه جرى فحص محتوى المغلف عدة مرات قبل التأكد من احتوائه على مادة الريسين.وقال بيان لمكتب التحقيقات الفيدرالي في واشنطن إن «المكتب يحقق بالتعاون مع الخدمة السرية الأمريكية وخدمة التفتيش البريدي في رسالة مثيرة للريبة استلمتها منشأة حكومية أمريكية للبريد».وتابع «حاليا لا يوجد أي تهديد للسلامة العامة».من جهتها، قالت الشرطة الكندية إن مغلّفا أُرسل إلى البيت الأبيض من كندا على ما يبدو واعترضته السلطات الأمريكية كان يحتوي على غاز الريسين السام.وأكد المتحدث باسم الشرطة الكندية أنها «تلقت طلبا للمساعدة من مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) فيما يتعلق برسالة مريبة أرسلت إلى البيت الأبيض».وأضاف المتحدث «أن مكتب التحقيقات الاتحادي أجرى تحليلا للمادة الموجودة بالمظروف.هذا التقرير يشير إلى وجود الريسين وهي مادة سامّة».

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