محافظ البصرة من بغداد: الكثير من الملفات التي تخص المواطن البصري تحتاج موافقات اتحادية

2020/09/21 | 11:18 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيشارك محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني في الاجتماع الذي عقد، أمس الاحد، في مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الخاص بالهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات.وقال العيداني، في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه ان الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء ترأسه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والذي جرى بحضور بعض الوزراء والمحافظين وتم مناقشة الكثير من القضايا التي تتعلق بالمحافظات العراقية ومن بينها محافظة البصرة.واضاف محافظ البصرة ان «الاجتماع هو ضمن الاجتماعات الدورية المستمرة الخاص بالهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات»، لافتاً الى انه سيقوم خلال تواجده في العاصمة بغداد بعدة زيارات لبعض المسؤولين في الحكومة الاتحادية لطرح القضايا المهمة التي تتعلق بالجانب الخدمي في عموم الأقضية والنواحي ومركز المحافظة، مشيراً الى ان هناك الكثير من المواضيع والملفات التي تخص المواطن البصري تحتاج الى موافقات اتحادية ستكون ضمن سلسلة اللقاءات الرسمية.من جانب آخر، أشاد محافظ البصرة المهندس أسعد عبدالامير العيداني بقرار مجلس الوزراء بتضمين موازنة موازنة ٢٠٢٠ مشروع استبدال القناة المفتوحة (البدعة).وقال العيداني، للمركز الإعلامي، استبشرنا بقرار مجلس الوزراء بجلسته الأخيرة بالموافقة على مشروع استبدال القناة المفتوحة (البدعة) وتحويلها إلى قناة انبوبية.وتابع أن المجلس وجه وزارة التخطيط لإدراج مشروع استبدال القناة المفتوحة لماء البصرة (قناة البدعة) الى قناة أنبوبية لمسافة 238كم، ضمن خطة وزارة الموارد المائية لعام/ 2020، ولفت إلى أن كلفة المشروع الإجمالية ستبلغ ملياران وتسعمائة وخمسة وعشرون مليون دولار، على ان تشمل نسبة (10%) من قيمة العمل كمبلغ احتياط، ونسبة الإشراف وكلف الاستملاكات والتعويضات عن المغروسات في حال تغيير المسار.وأشار إلى أن هذا المشروع سيساهم خال تنفيذه في توفير مياه صالحة للشرب لمناطق كبيرة جدا من البصرة فضلا عن حماية هذه المياه من اي محاولة للتجاوز عليها، منوها إلى أن القنوات الانبوبية ستوفر مياه نظيفة وغير معرضة للتأثير البيئي السلبي.وبين أن المشروع حال انطلاق العمل به، سيوفر المئات من فرص العمل لأهالي البصرة واهالي محافظة ذي قار.

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