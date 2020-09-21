الرافدين يكشف إجمالي المبالغ المستردة من المتلكئين

2020/09/21 | 11:18 - المصدر: NRT عربية

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شعار مصرف الرافدين

فوتو: ارشيف

منذ 5 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف مصرف الرافدين، الاثنين، عن حصيلة المبالغ الكلية التي تم استردادها من قبل المتلكئين الذين امتنعوا عن تسديد ما بذمتهم من اموال خلال شهر آب الماضي.

وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، اليوم، 21 أيلول 2020، ان حصيلة الاموال بلغت مجموعها 540,799,475 (خمسمائة واربعون مليون وسبعمائة وتسعة وتسعون الفا واربعمائة وخمسة وسبعون دينارا فقط ).

وأشار البيان إلى ان المصرف مستمر في اجراءاته الحثيثة في استرجاع اموال المصرف من المتلكئين الذين تخلفوا عن سداد الاموال من سلف وقروض واتخاذ كافة الاساليب القانونية بحق كل من يمتنع عن ذلك .

ر.إ

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