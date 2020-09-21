الوائلي : تخصيص ترليون دينار لبناء 1000 مدرسة في 15 محافظة

2020/09/21 | 11:19 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – يعتزم مجلس النواب تخصيص ترليون دينار لبناء 1000 مدرسة موزعة بين 15 محافظة.وقال عضو اللجنة المالية النيابية ماجد الوائلي في تصريح أوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين ، ان “اللجنة المالية دعمت القطاع التربوي في موازنة العام الماضي بتخصيص مبلغ قدره ترليون دينار لبناء 1000 مدرسة في 15 محافظة […]

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