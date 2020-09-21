ديموغرافية سنجار تواجه خطراً.. وقرية كوردية أخرى على المحك في كركوك

2020/09/21 | 11:20 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقول سكان سنجار إن محاولات تشتيت مديتنهم تقوم بها جماعات وقوى وبدعم من جهة خارجية - صورة إرشيفية

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