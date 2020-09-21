الشرطة الاتحادية تحرر مختطفاً وتلقي القبض على الخاطف في بغداد

2020/09/21 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تمكنت قوة من الفرقة الاولى بالشرطة الاتحادية، من تحرير أحد المخطوفين في منطقة (الزعفرانية) جنوب شرقي العاصمة بغداد ضمن قاطع مسؤولية اللواء الثالث بالتنسيق مع شعبة استخبارات اللواء الثالث ومفرزة من نجدة الزعفرانية، حيث تم القاء القبض على(ععس) منفذ عملية الخطف بعد ساعات قليلة من اختطافه لاحد الاشخاص، وقد جرى تسليم الطرفين الى الجهة المختصة اصولياً لاكمال الاجراءات القانونية.

يتبع.



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