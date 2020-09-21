برسالة صوتية.. عدنان حمد يؤكد قلقه من فقدان الشرطة لبطاقة التأهل بدوري الأبطال

2020/09/21 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ خاص

أبدى المدرب السابق للمنتخب العراقي، عدنان حمد، الاثنين (21 أيلول 2020)، قلقه من خسارة فريق الشرطة لبطاقة التأهل الثانية للمجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا بسبب ضمان الاهلي السعودي التأهل واللعب بأريحية امام استقلال طهران في الجولة الاخيرة يوم الاربعاء المقبل.

وقال حمد في حديث لـ ( بغداد اليوم)، إن "وضع الشرطة وتأهله يبقى مرتبطاً بالمرحلة الثانية من دوري ابطال آسيا ومرهونا بالاهلي السعودي في الجولة الاخيرة امام الاستقلال اذا لعب بالاساسيين واهتم بالنتيجة، وبكل الاحوال يقف الاهلي في الصدارة ويمكنه ان يريح بعض اللاعبين".

ويحتاج استقلال طهران من اجل التأهل على حساب الشرطة، الفوز بفارق هدفين على الاهلي السعودي في الجولة الاخيرة، او الفوز 2-1 بفارق هدف فما فوق اي 3-2 أو 4-3، حيث يقف الاهلي حاليا في الصدارة بـ 6 نقاط يليه الشرطة بـ 5 نقاط واستقلال طهران ثالثا بنقطين.

وكان الشرطة قد تعادل مرتين مع استقلال طهران 1-1 في اربيل والدوحة، فيما خسر الذهاب مع الاهلي السعودي وفاز بالاياب في مباراتين على ملعب خليفة في قطر.

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