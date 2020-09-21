الحشد الشعبي ينفذ عملية لتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل

2020/09/21 | 11:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ نفذت قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي، اليوم الاثنين، عملية لتطهير جزيرة كنعوص جنوب الموصل.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان، قيادة عمليات نينوى للحشد الشعبي أشرفت على عملية أمنية انطلقت صباح اليوم، بمشاركة الالوية 30 و33 ومديريات المدفعية والطبابة والاستخبارات والاتصالات ومقاتلة الدروع والإعلام، فضلا عن معاونية الميرة في هيئة الحشد الشعبي في جزيرة كنعوص جنوب الموصل.وأضاف ان، العملية تهدف للقضاء على فلول داعش في تلك المنطقة.وكانت قوات الحشد الشعبي والجيش قتلت السبت الماضي، خمسة عناصر من فلول “داعش” الإرهابي إثر اشتباكات التي حدثت جنوب الموصل، كما استشهد مقاتل بالحشد الشعبي،، وجرح ثلاثة آخرين بالاشتباكات./انتهى9

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