بعد لقائه بالناجيات من داعش .. الحكيم يتعهد بمتابعة ملف الناجيات مع الحكومة

2020/09/21 | 11:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / تعهد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، بمتابعة ملف الناجيات / التركمانيات والايزيديات والشبك / من داعش مع الجهات الحكومية والسعي لمعالجة الحالات الطارئة والمستعجلة كقضايا العلاج وغيرها.وقال الحكيم في بيان لمكتبه: "استمعنا خلال استقبالنا عددا من الناجيات من قبضة عصابات داعش الارهابية من التركمانيات والايزيديات والشبك الى قصص مروعة مما تعرضن له على يد تلك العصابات ، وجددنا ما ذُكر في المؤتمر الثاني عشر لمناهضة العنف ضد المرأة بخصوص تحويل هذه المعاناة الى قضية رأي عام دولية".واضاف الحكيم: "قلنا بأهمية مؤتمر اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة للتعريف بهذه المعاناة على المستوى الوطني وتبني الحكومة لمخرجات المؤتمر ودعونا الى تشكيل لجان لمتابعة توصياته الختامية".وتابع: "فيما شددنا على ضرورة تحويل الألم والمعاناة الى رافد للتقدم والبناء وعلى ضرورة تمرير قانون الناجيات من داعش وتوسعته ليشمل كل الناجيات العراقيات بكل مكوناتهن فقضيتهن قضية جرح في الوجدان عندما يباع ابناء البلد في سوق النخاسة" .واعلن الحكيم عن تعهده "بمتابعة الملف مع الجهات الحكومية والسعي لمعالجة الحالات الطارئة والمستعجلة كقضايا العلاج وغيرها"./انتهى8

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