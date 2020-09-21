بعد ارتفاعها الأسبوع الماضي.. اسعار النفط تتراجع عالميا

2020/09/21 | 11:21 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / تراجعت أسعار عقود خام برنت لأقرب استحقاق بعد ارتفاعها الاسبوع الماضي ، اليوم الاثنين، بنسبة 0.8 في المائة لتتداول عند 42.8 دولارا للبرميل.كما تراجعت أسعار خام غرب تكساس الوسيط WTI (الأمريكي) لأقرب إستحقاق، بنحو 0.9 في المائة ليتداول عند 41 دولارا للبرميل.يشار الى ان موجة الارتفاعات الأخيرة مدفوعة بتحسن الطلب مع بدء الفتح التدريجي للاقتصادات حول العالم وتخفيف قيود مواجهة "كورونا"، إضافة إلى تقلص المعروض مع إعلان تخفيضات طوعية من السعودية بمقدار مليون برميل يوميا./انتهى8

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