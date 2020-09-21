المالية النيابية : تأخير تسليم موازنة 2020 الى البرلمان غير مبرر من قبل الحكومة العراقية

2020/09/21 | 11:23 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الممستقلة / – بين عضو اللجنة المالية النيابية جمال احمد، ان الحكومة قدمت موازنة 2020 في هذا التوقيت من اجل طلب الاقتراض مرة أخرى في موازنة 2021، لافتا الى ان موازنة العام المقبل يجب ان تقدم الى البرلمان قبل 15 تشرين الأول المقبل من اجل التصويت عليها داخل البرلمان.وقال احمد في تصريح صحفي تابعته […]

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