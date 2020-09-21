ساعة نيويورك تتحول إلى

2020/09/21 | 11:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إدارة مبنى ميترونوم قررت تبني مبادرة بيئية جديدة بدلا من الساعة، ليتم تحويل الوقت إلى عداد تنازلي يقيس الفترة المتبقية لمنع تأثيرات الاحتباس الحراري من التفاقم، ومن أن تصبح واقعا لا رجعة عنه.

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