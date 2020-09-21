الشركة العامة الحبوب : صرف مستحقات مسوقي محصول الحنطة في بابل

2020/09/21 | 11:25 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – اشرت الشركة العامة لتجارة الحبوب صرف مستحقات مسوقي محصول الحنطة في محافظة بابل.وقال مدير عام الشركة احمد سالم ربيط في تصريح اوردته صحيفة “الصباح” واطلعت عليه المستقلة اليوم الاثنين، ان “المستحقات تمثل الوجبة الثالثة للعام الحالي، مشيرا الى تسلم الصكوك التابعة لسايلو الحلة القديم ومركز تسويق المشروع ومركز تسويق المدحتية وتم […]

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