المالية النيابية تقرر إرسال مقترح التعديل الثاني لقانون التقاعد للحكومة

2020/09/21 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادقررت اللجنة المالية البرلمانية،الاثنين، إرسال مقترح قانون جديد للتقاعد إلى الحكومة، وهو التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014.

وقال اللجنة، في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، إنها “عقدت اجتماعاً برئاسة هيثم الجبوري ناقشت فيه القوانين ومشاريع القوانين المحالة اليها لغرض اجراء ما يلزم بشأنها بالسرعة الممكنة”.

وأضافت، ان “اللجنة المالية استعرضت التقرير الخاص من قبل اللجنة المشكلة من قبلها لدراسة مقترح قانون التعديل الثاني لقانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014″، مشيرة إلى أن “أعضاء اللجنة اتفقوا على ارسال مقترح القانون الى الحكومة لاخذ رأيها فيه لوجود جنبة مالية”.

وتابع البيان، أن “اللجنة المالية اتفقت على استضافة رئيس هيأة التقاعد يوم الثلاثاء المقبل لبحث احوال المتقاعدين واحتياجاتهم حسب توصيات هيئة رئاسة مجلس النواب”.

وناقشت اللجنة المالية بحسب البيان “مشروع قانون استيفاء اجر المثل عن الاراضي المملوكة للدولة المتصرف فيها لاغراض غير الزراعية”، لافتة إلى أنها “قررت استضافة وزير الزراعة ومدير عام عقارات الدولة لمناقشة القانون بغية رفعه الى التصويت”.

وأكد البيان، ان “اللجنة المالية اتفقت على رفع التقرير الخاص ببناية البنك المركزي العراقي الى هيئة رئاسة مجلس النواب لاتخاذ اللازم وارساله للجهات المعنية”.

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