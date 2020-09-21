النقل: تطبيق نظام التصنيفات السعرية لحجز تذاكر الخطوط الجوية للقطاعات الداخلية

2020/09/21 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنت وزارة النقل / الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية ، الاثنين ، استكمالها جميع الاجراءات المتعلقة بأطلاق خدمة نظام التصنيفات السعرية في نظام الحجز الالي الذي ستعتمده الشركة في قطع تذاكر السفر.

وقال مدير عام الشركة الكابتن كفاح حسن في بيان تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، ان “اطلاق هذه الخدمة يندرج ضمن توجيهات وزير النقل الكابتن ناصر حسين الشبلي على ضرورة تحسين وتطوير الخدمات التي يقدمها الناقل الوطني والتي ستدخل حيز التنفيذ بدءً من تاريخ 25/9/2020 وستشمل الحجز على رحلات القطاعات الداخلية كمرحلة اولى تمهيداً لتطبيقها على رحلات القطاعات الخارجية”.

واضاف حسن ان “التصنيفات السعرية ستتيح للمسافرين الكرام خيارات اضافية وبأسعار تنفاسية مقارنة مع باقي النواقل الأخرى”.

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