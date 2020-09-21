المرأة الأديبة تمشى على الأشواك

2020/09/21 | 12:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سارة السهيل* تبدو المرأة التي تقتحم ميدان الإبداع الأدبي في ظاهرها أكثرجذبا وإشراقاً لمن يتأملها عن بعد من القراء، وذلك بحكم ما يوفره مجال الأدب للمبدع من انفتاح على روافد ثقافية عديدة، وربما حباه الله ملكات إبداعية تمنحه خصوصية يتفرد بها عن غيره، فضلاً عن المكانة التى يحظى بها المبدع لدى الجمهورالمتلقي أو في وسائل […]

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