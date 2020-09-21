بالصور.. القبض على مزور بحوزته 70 ختماً وتخاويل في البصرة

2020/09/21 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية القبض على مزور وبحوزته عدد كبير من الاختام والوثائق والتخاويل في محافظة البصرة.وذكر بيان لقيادة حرس الحدود تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "تمكنت قوة من قسم استخبارات القيادة بأمرة مدير القسم وبالتعاون مع شعبة مخدرات مديرية شرطة الكمارك المنطقة الرابعة من إلقاء القبض على متهم وبحوزته ٧٠ ختما مختلف الأنواع مع العديد من الأجهزة تستخدم لتزوير المعاملات مع منفيسات كمركية وهويات وشهادات تخرج وكتب تسهيل مهمة وعقود عجلات وتخاويل متعددة مع لوحة عجلة".وبين ان "العملية جاءت بعد ورود معلومات استخبارية عن وجود شخص يقوم بعمليات تزوير ومتاجرة بالمخدرات داخل محافظة البصرة" مشيراً الى "اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه وتسليمهم الى الجهات المختصة".عمار المسعودي شارك إذا أردت

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