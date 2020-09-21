العراق يحقق الاكتفاء من 26 منتجاً زراعياً وحيوانياً ويمنع استيرادها

2020/09/21 | 12:11 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} حقق العراق الاكتفاء الذاتي من 26 منتجاً زراعياً وحيوانيا وقرر منع استيرادها.





وأعلنت وزارة الزراعة في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه "منع استيراد (21) منتج ومحصول زراعي نباتي وحيواني من كافة المنافذ الحدودية نظرا لوفرتها في الاسواق المحلية ووفقا للروزنامة الزراعية التي وضعتها الوزارة".

وأضاف البيان انه "وإشارة الى كتاب الوزارة وقراري لجنة الشؤون الاقتصادية فأن قائمة المنتجات الزراعية النباتية الممنوعة من الاستيراد تشمل {الخيار، الباذنجان، اللهانة، القرنابيط، الجزر، النبق، البطاطا، الخس، الثوم، الشجر، الفلفل، التمور، الطماطة، الشلغم، الشوندر، العسل، والباقلاء الخضراء}، فيما تتضمن المنتجات الحيوانية الممنوعة من الاستيراد كل من {بيض المائدة، الدجاج الحي، الدجاج المجزور الكامل، والاسماك البحرية والنهرية المجمدة والمبردة}".

وأكدت الزراعة على، ان "قرار المنع يأتي استنادا الى ما جاء في قراري لجنة الشؤون الاقتصادية والتي نصت على {منع دخول السلع المشمولة بالمنع وفق الروزنامة الزراعية من جميع المنافذ الحدودية بانواعها كافة بغض النظر عن تاريخ نفاذية اجازة الاستيراد من عدمه وعلى وزارة الزراعة الاعلان عن ذلك قبل اسبوع من يوم التنفيذ، ومنح مدة 10 أيام بعد اصدار كتاب المنع للمستوردين الحاصلين على موافقة مسبقة والذين قاموا بادخال جزء من الارسالية وذلك لمنحهم الوقت الكافي لاستكمال ما تبقى من الارسالية}".

عمار المسعودي

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