حزب الله يوجه ثلاث رسائل الى حلفاء واشنطن في لبنان

2020/09/21 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف الكاتب والمحلل السياسي وفيق ابراهيم من لبنان ، الاثنين، عن الرسائل الثلاث التي وجهها حزب الله لحلفاء واشنطن والغرب في الداخل اللبناني.وقال ابراهيم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “حزب الله وجه ثلاث رسائل الى واشنطن وحلفائها في الداخل وهم الحريري وجنبلاط وجعجع اولا لن نسمح بتهميش الشيعة”.وأضاف أن “الرسالة الثانية التي وجهها الحزب للجهات الثلاث ان التطبيع مع الكيان الصهيوني لن يمر ولن تكون لبنان جزءا من المشروع الأمريكي”.وأشار إلى أن “الرسالة الثالثة هي أن قوة حزب الله الداخلية سد منيع أمام السعودية في الغاء دور الشيعة بتشكيل الحكومة الجديدة وان يكون القرار سائر مع الفرقاء السياسيين على الاستقرار وإعادة وضع لبنان على سكة الانتعاش الاقتصادي”.



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