القضاء العراقي تحمل البرلمان مسؤولية تأخير إقرار قانون المحكمة الاتحادية

2020/09/21 | 12:15 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / – دعت جمعية القضاء العراقي، البرلمان الى تحمل مسؤوليته والإسراع بإقرار تعديل قانون المحكمة الاتحادية.“وقالت الجمعية في بيان تلقت “المستقلة” نسخه منه اليوم الاثنين ، في ظل الظروف السياسية والاقتصادية والصحية والاجتماعية الخطيرة التي يمر بها بلدنا العزيز وبعد ان ثبت حتى للمشككين من حصول فراغ دستوري في واحدة من اهم مكونات […]

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